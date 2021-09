n. Lo ha fatto con una prestazione di grande sostanza contro la Lazio: sempre pronto ad alzare il pressing, a chiudere tutte le linee di passaggio, a far ripartire l’azione con forza e qualità.Troppo importante Franck per una squadra che viaggia con la consapevolezza di avere qualcosa in più delle avversarie.- Ma a tenere banco è sempre la questione relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio. L’ultimo incontro con l’agente Atangana risale al 20 agosto, da allora non ci sono stati più confronti. L’offerta di un quinquennale da 5 milioni a salire, bonus compresi, per arrivare a 6,5 milioni al quarto e al quinto anno di contratto non è stata accettata. Il giocatore vorrebbe 6,5/7 milioni garantiti dalla prima stagione, ora il Milan deve capire cosa deve fare in maniera definitiva.Il tempo stringe, non vi è più margine per tappe intermedie: il Diavolo sa che serve una svolta da dentro o fuori.