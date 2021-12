Questo il titolo del film andato in scena ieri sera al Castellani. Una doppietta d’autore all’Empoli per regalare nuove convinzioni a un Milan che, nonostante le difficoltà, rimane in scia dell’Inter. Franck allarga le braccia e corre verso le telecamere, in quella doppia esultanza c’è un mondo intero. Il gol annullato con il Napoli e una situazione contrattuale ancora indefinita.. Un’avventura intensa, con tanti alti e pochi bassi. Le distanze sono rimaste lì, ferme, e all’orizzonte non si vedono grandi margini per ricucire lo strappo. Ma nel calcio si sa, tutto può cambiare rapidamente.Il rapporto con Pioli e i compagni è ottimale. Per tutti Kessie resta il Presidente, il giocatore al quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà.il ragazzo conta di ottenere un ingaggio in linea con il nuovo status di giocatore da primissima fascia. Nonostante le tante voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, non risultano accordi già presi con altre società. Dalla Premier League,in testa, sono arrivate molteplici manifestazioni d’interesse.. La partita è ancora aperta, resta da capire se Maldini e Massara tenteranno una nuova giocata. Kessie aspetta e intanto fa gol da trequartista. Confermando una crescita tecnica e mentale che gli permette di essere decisivo in tanti ruoli.