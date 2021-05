Franck Kessie, centrocampista del Milan, autore della doppietta che ieri ha permesso ai rossoneri di sconfiggere l'Atalanta, tornando così in Champions League, esulta sui social nel post partita: "Abbiamo messo tutto il nostro cuore, fino alla fine, per il nostro obiettivo e ci siamo qualificati per la prossima Champions League! Una gioia immensa! Orgoglioso di far parte di questo grande gruppo".