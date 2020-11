In gol contro l'Udinese, Franck Kessie è intervenuto a Milan TV al termine dell'incontro: "Abbiamo lavorato tanto su questa partita, giocare a Udine è difficile perché sono una squadra fisica che non lascia giocare. Abbiamo fatto di tutto per trovare questi tre punti. Ibrahimovic? Mi fa molto piacere giocare accanto a un campione come Zlatan, sta dimostrando le sue qualità: per arrivare il più in alto possibile dobbiamo seguire questo campione, fa di tutto per aiutare la squadra. Il gol l'ho cercato, mi sono inserito e ho trovato Ibra che cercava una soluzione: è arrivato un bel gol. Dove può arrivare questo Milan? Attraversiamo un momento magnifico, lo staff del mister è molto preparato e ci aiuta, cerchiamo tutti i giorni di parlare in spogliatoio e aiutarci. Abbiamo Ibra che ci aiuta, dobbiamo continuare così fino alla fine".