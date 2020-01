Grandi manovre in casa Milan. Una finestra di mercato, quella di gennaio, nella quale i responsabile delll'area tecnica, Paolo Maldini e Zvone Boban, hanno intenzione di ritoccare pesantemente l'attuale organico favorendo soprattutto le uscite di quei giocatori che - per valutazioni tecniche e pesantezza degl ingaggi - non vengono considerate delle risorse per il futuro. A fronte di un'offerta congrua, può lasciare Milanello anche Franck Kessie, valutato non meno di 30 milioni di euro e sondato come dall'Inter come ipotesi alternativa a Vidal nell'ambito della chiacchierata col Milan per Politano.



VECCHIO PALLINO - Al momento, non sussistono le condizioni per lo scambio proposto dai nerazzurri, ma la pista non può definirsi tramontata del tutto. In caso di addio di Kessie, che piace anche in Premier League e ha nel Wolverhampton e nel West Ham due estimatori, i rossoneri sono pronti ad investire per completare il reparto di centrocampo e un nome che torna di moda - secondo La Gazzetta dello Sport - è quello di Alfred Duncan. Il giocatore del Sassuolo, nel mirino anche della Fiorentina, ha perso la titolarità indiscussa con De Zerbi e viene valutato 20 milioni di euro.