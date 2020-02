Nuovo aggiornamento dall'infermeria Milan, non positivo per quanto riguarda Simon Kjaer: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la ha confermato la presenza di una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra.



STOP SAELEMAEKERS, CALHA E MUSACCHIO... - Novità su Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio e Lucas Biglia, che hanno svolto lavoro individualizzato sul campo. Pioli perde un'altra pedina in vista della Fiorentina: a fine allenamento Alexis Saelemaekers ha riportato trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra, domani verranno effettuati accertamenti.