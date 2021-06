Un angelo custode, un modello di vita. Nel terribile pomeriggio di Copenaghen, nel quale il mondo ha tremato per il malore che ha colpito Christian Eriksen,, trovando quella lucidità, quella freddezza che, in situazioni di panico, appartengono solo ai grandi leader. E' Kjaer il primo ad accorgersi della gravità della situazione, il primo a chiamare i soccorsi e intervenire personalmente.in quei momenti sospesi tra la vita e la morte, dagli occhi indiscreti di tifosi, fotografi e telecamere.E' sempre Kjaer a rimanere accanto a Eriksen mentre i medici iniziano a praticargli i primi soccorsi, ad osservarlo,E' sempre Kjaer il primo ad andare ad abbracciare, tranquillizzare e rassicurare ​la moglie di Eriksen, Sabrine Kvist Jensen, quando scende sul campo, devastata. E' sempre Kjaer a guidare i compagni quando viene deciso di riprendere il match contro la Finlandia. Un uomo vero, un esempio al quale bisogna dire solo grazie.Un uomo che ha dato un'ulteriore dimostrazione diE' vero che in rosa ci sono giocatori che per esperienza in rossonero, come Romagnoli e Calabria, o carisma, come Kessie, possono rappresentare una guida credibile del Milan, presente o futuro, ma anche se ha 32 anni e ha alle spalle solo 58 partite Kjaer, per leadership e capacità comunicative è il profilo più credibile. Senza togliere niente a nessuno. Kjaer è l'eroe che il Milan merita e quello di cui ha bisogno adesso.