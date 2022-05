Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato dell'addio imminente di Divock Origi, destinato a vestire la maglia del Milan.



"Mi aspetto che Div riceva un addio speciale. Per me, sarà sempre una leggenda del Liverpool ed è stata una gioia lavorare con lui. È uno dei giocatori più importanti che abbia mai avuto. Ovunque andrà, avrà successo al 100%. Sarà un momento difficile quando se ne andrà. È una leggenda del Liverpool, senza dubbio".