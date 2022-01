Sven Botman è il principale obiettivo di mercato del Milan per rinforzare la propria difesa. Non arriverà a gennaio, ormai è assodato ma per giugno c'è grandissima fiducia nella possibilità di chiudere l'affare. Se però non si risucisse a superare la ricca concorrenza il Milan sta comunque pensando al piano B che riguarda il centrale del Torino e che piace anche all'Inter, Bremer.