La rete last minute di Saelemaekers nel finale di Roma-Milan ha permesso a Stefano Pioli di tirare un sospiro di sollievo. I rossoneri infatti, restano quarti in Serie A a pari punti proprio con i giallorossi. Il tutto in attesa, domani, di Inter-Lazio. Di seguito l'analisi di Pioli ai microfoni di Dazn al fischio finale.



L'ANALISI - “Non abbiamo giocato male, ci sono mancate le giocate negli ultimi 30 metri. Serviva un po’ più di precisione. La difficoltà era sbloccare la gara. Ci è mancato un po’ di ritmo e lo spunto finale. Abbiamo cercato poche volte la giocata tra le linee. A differenza di altre volte l’approccio è stato positivo, ma per dare ritmo bisogna essere in due. Se l’avversario si mette tutto dietro è dura"



PARTITA INFINITA - Oggi è stata pure una partita strana: si sono giocati 106 minuti, ma effettivi 49 minuti. Averla rimediata nel finale vuol dire crederci sempre. Anche per il Milan sono due punti persi, vuol dire che andiamo a casa tutti scontenti oggi visto che Mourinho lha pensa come me.



I PROSSIMI PASSI - Con la partita di oggi giocheremo 7 partite in 21 giorni: dovremo pensare una partita alla volta. Per adesso il sogno Champions è nel cassetto. La settimana è iniziata bene ma non benissimo. Le difficoltà le stanno avendo un po’ tutte le squadre impegnate in Europa. Certo, adesso dobbiamo accelerare per non correre troppi rischi alla fine".