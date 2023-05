Sandro Tonali si sta preparando al meglio per il derby, la semifinale di Champions League che il Milan giocherà contro l’Inter. La Gazzetta dello Sport ha rivelato come il centrocampista rossonero abbia messo in pausa la propria vita sociale: non sta uscendo con gli amici, sta andando a letto presto e sta seguendo una dieta rigidissima. Anche i suoi canali social sono spenti. Tutto pur di guadagnare la finale.