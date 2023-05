Milan-Inter ha avuto un tifoso in più. Asmir Begovic, ex rossonero, è intervenuto ai microfoni di BT Sport per commentare l'euroderby e proiettarsi al ritorno di stasera in casa dei nerazzurri: "Tutto quello che poteva andare storto per il Milan è andato storto all'andata. Un disastro assoluto, una cosa che non potevamo immaginare nemmeno nei peggiori incubi".