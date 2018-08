Daniele Bonera, difensore del Villarreal, parla del colpo Higuain del Milan, sua ex squadra. Queste le parole del ex 25 rossonero a Tuttosport: "E’ stato un colpo geniale. Penso che Leonardo abbia fatto un capolavoro sportivo. Sicuramente è un nome importante, un giocatore che porterà tanti gol. Per me può avere lo stesso impatto che ha avuto Zlatan quando arrivò nel 2010, ma solo il tempo potrà dircelo. Davanti, adesso, il Milan torna a far paura. Avrà bisogno del collettivo, ma penso che Rino sia in grado di metterlo nelle condizioni migliori per fare bene".