Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, parla a Sky Sport del Milan e della conferma di Stefano Pioli: "Sono assolutamente contento del rinnovo di Pioli. Sono un tifoso del Milan, non mi perdo una partita. Sono contento per lui, ha cambiato la squadra. Ibra? Se fosse arrivato un anno fa parleremmo d'altro. Pioli comunque ci ha messo tanto del suo".



SU IBRA - "Voglio parlare poco del Milan, ma da tifoso dico che se Ibra fosse arrivato a inizio anno oggi i rossoneri sarebbero in Champions League".