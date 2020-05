Arrigo Sacchi, allenatore del Milan, parla di Ralf Rangnick, candidato numero 1 per la panchina rossonera, a Sky Sport: "È stato un ottimo allenatore, l’importante è che la società ti segue. Non serve prendere il più bravo, il mio club non mi ha mai messo in discussione. Aumentano le mie certezze, sicurezze ed entusiasmo".