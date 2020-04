Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, parla a MilanNews.it di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore dei rossoneri: “Ha qualità da vendere. E' ancora molto giovane, quindi può e deve migliorare ancora tanto. A me piace molto il suo temperamento, ha carattere e queste sono doti per arrivare in alto sono fondamentali. Chi mi piace? Alisson, così come Neuer. Mi piace anche Meret del Napoli”.