Clarence Seedorf, commissario tecnico del Camerun, presente a Montecarlo per il Golden Foot 2018, parla a Sky Sport: "Il Milan è in fase di costruzione, c'è tranquillità da soli pochi mesi e ci vuole calma e pazienza. Gattuso sta facendo un buon lavoro, deve seguire le sue idee e nei giocatori vedo cose positive. Si può sempre migliorare, ma il Milan può tornare dove lo conosciamo tutti. Voi siete stupiti da Rino, io no. È sempre stato un grande professionista e farà sempre bene, cambiano le filosofie e i metodi ma lui lavora sempre e continuerà a farlo. Ho visto miglioramenti in campo, ancora non bastano e deve cercare i dettagli che fanno la differenza. Non è questione Gattuso, si parla di una società che da pochi mesi è uscita da una lunga crisi. Ci vuole tempo, da parte di tutti, per mettere in pratica un planning che sicuramente stanno facendo".