Gianluca Zambrotta, ex terzino, tra le altre, del Milan, dice la sua su Theo Hernandez e Hakimi, rivali meneghini in Serie A: “Per me il migliore è Hakimi, giovane e fortissimo. Ma anche gli altri due sono top. Basti pensare quanto abbia patito la Juventus l’assenza di Cuadrado. Theo Hernandez ha avuto una leggera flessione però aveva iniziato alla grande ed è uno che fa la differenza”.