Spesso le soste per le nazionali sono viste come dei pericoli per i club: i giocatori vanno via in forma e non si sa in che direzioni tornano. E' successo anche stavolta. E tra le squadre 'colpite' c'è anche il Milan:- Per sostituire il classe '97, Stefano Pioli sta valutando una doppia scelta: da una parte Alessandro Florenzi, dall'altra Pierre Kalulu., poi una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro l'ha bloccato costringendo Calabria (dietro) e Saelemaekers (davanti) agli straordinari. Dopo un inizio con il freno a mano tirato Florenzi è determinato a far vedere quanto vale, contro la Fiorentina potrebbe essere il momento della svolta.- L'idea di Pioli è quella di schierare l'italiano in campionato e preservare Kalulu per la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: il francese classe 2000 si sta guadagnando la fiducia del tecnico partita dopo partita,Mica male il ragazzino. Corsa a due tra lui e Florenzi per sostituire Calabria: l'ex Psg in vantaggio per Firenze, il francese può essere la carta da giocare in Champions.