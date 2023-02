Compleanno con rinnovo per Luka Vušković. Il talento dell'Hajduk Spalato ha compiuto sedici anni e, come regalo, ha firmato il primo contratto da professionista che lo lega al club croato fino al 2026.



Il ragazzo ha fatto tutta la trafila delle giovanili con l'Hajduk e ha attirato su di sé le attenzioni dei top club europei, con Milan e Psg in pole position.



"È una bella sensazione continuare a far parte di questa grande famiglia. Sono stato qui tutta la mia vita, ricordo i primi giorni, il primo gol per l'Hajduk, tutto quello che ho passato all'Accademia. Sono contento di essere stato in grado di aiutare i miei compagni di squadra finora. Il mio prossimo grande desiderio è quello di contribuire alla prima squadra, di fare il mio debutto ufficiale perché quello è il mio sogno e spero che si avveri presto" ha detto Vušković al sito ufficiale del club.