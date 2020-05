Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è il primo nome per l’attacco del Milan che verrà. Il serbo è tornato in Spagna ma è attualmente infortunato al piede e il quotidiano Kurir svela come l’ex Eintracht si sia fatto male: cadendo da un muro nella sua casa di Belgrado. Frattura al piede destro, riposo forzato e stagione che continua a essere sempre da incubo.