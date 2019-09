Parte l'operazione rinnovo per Gigio Donnarumma e il Milan: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri vogliono prolungare il contratto del portiere, in scadenza nel 2021, così da non essere costretti a cederlo a cifre basse. Il problema, però, riguarda l'ingaggio: difficile confermare i 6 milioni attuali, più facile scendere a 5. L'obiettivo del Milan è puntare sull'amore del giocatore per i colori rossoneri.