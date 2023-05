Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa Juventus-Milan, match che può regalare ai rossoneri l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, e si è soffermato in particolare sulla crescita di Rafael Leao. Il portoghese, che a breve firmerà il rinnovo fino al 2028 con i rossoneri, ha le qualità per diventare un top a livello mondiale, ma tutto passa da un aspetto fondamentale: l'ossessione. Il focus nel nostro video.