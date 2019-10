Zvonimir Boban ha le idee chiare: non vuole cambiare per tanto per cambiare. Quel che filtra da Casa Milan, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è che i rossoneri cercheranno un tecnico esperto e in grado di rialzare le sorti rossonere. In caso contrario, non è da escludere la permanenza di Giampaolo.