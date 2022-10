Dopo averci provato con insistenza nelle ultime due settimane del mercato estivo, il Chelsea pianifica un nuovo assalto a Leão in quello invernale. I Blues ne hanno parlato con il Milan in occasione del doppio confronto di Champions League in un discorso più ampio anche su altri profili che possono fare al caso del Diavolo. I buoni rapporti tra le due società non porteranno a forzature ma la clausola rescissoria da 150 milioni rimane un fattore da tenere in considerazione e che apre a più prospettive.







LA SITUAZIONE - Il Milan non vuole ascoltare offerte, né per gennaio e nemmeno per la prossima estate. Maldini è stato chiaro ieri ai microfoni di Sky: vuole rinnovare il contratto di Leão prima del Mondiale. Sono ripresi, infatti, negli ultimi giorni i contatti con l’entourage dell’asso portoghese per provare ad arrivare a una intesa sulle cifre del nuovo ingaggio (ballano un paio di milioni tra domanda e offerta). La strada è stata tracciata ma il club rossonero sa che si sono presentati anche nuovi ostacoli. Uno, grande, porta il nome del Psg con il ds Campos che sta riflettendo sulla possibilità di tornare a lavorare con un suo vero e proprio pupillo ( fu proprio il dirigente portoghese a portarlo al Lille).