Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di non privarsi di Rafael Leao in estate. Anche se arrivassero offerte, perché su di lui c'è il benestare di Ralf Rangnick: "E’ lui l’attaccante destinato al gradimento del tedesco, anche in questo caso per l’attitudine alla ricerca della profondità e dell’attacco agli spazi. Il Professore ama anche giocare senza un vero centravanti di ruolo, ma con una punta capace di aprire spazi e dare imprevedibilità. Rafa è pronto a prendersi il palcoscenico", si legge.