Il Milan rimane attento alla situazione di Hakim Ziyech del Chelsea. Il club rossonero può provare a prendere il giocatore a gennaio e, come riporta la Gazzetta dello Sport, la formula per portarlo a Milano può ossere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare in estate. L'ostacolo rimane però l'ingaggio del marocchino, che si aggira attorno ai 6 milioni.