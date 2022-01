Il Milan perde 2-1 in casa contro lo Spezia anche a causa del clamoroso errore dell’arbitro Serra, che annulla il gol del possibile 2-1 dei rossoneri di Messias per fischiare un fallo di Bastoni su Rebic. Giocatori increduli, Pioli arrabbiato, Serra che chiede scusa. Poi arriva la rete di Gyasi, e lo Spezia vince a San Siro.



I tifosi del Milan furibondi sui social: “Vergogna”, “indecente”, “l’arbitro deve chiedere scusa”, sono alcuni dei commenti. E ancora: “La società alzerà mai la voce?”.



