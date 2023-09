Stefano Pioli consegna la lista Champions, con una sorpresa clamorosa, considerando quello che ha detto l'ultimo mercato. Mattia Caldara fa infatti parte dei prescelti rossoneri per la competizione europea più importante, nonostante sia stato praticamente fuori rosa fino alla fine delle compravendite e nonostante arrivi da due prestiti conclusi con altrettante retrocessioni, con le maglie di Venezia e Spezia



L'IMPORTANZA DI CALDARA - L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza a giugno ed è il sesto centrale difensivo della rosa, ma è fondamentale per le liste europee in quanto cresciuto nel vivaio di un club italiano, quello bergamasco appunto, come Florenzi, Sportiello e Mirante. Il regolamento prevede l'inserimento infatti di quattro calciatori cresciuti in casa, più altri 4 delle giovanili.



TRE ESCLUSI, C'E' ADLI - La lista per le doppie sfide contro Newcastle, PSG e Borussia Dortmund, consegnata in serata, prevede la presenza di 23 calciatori, con possibilità di effettuare cambi fino alle 12 di domani: tre esclusi, ovvero l'infortunato Ismael Bennacer, più i due nuovi acquisti argentini, il difensore arrivato dall'Atletico Platense, Marco Pellegrino, e l'ex Lazio Luka Romero. Ci sarà invece Yacine Adli, l'anno scorso fuori dalla Champions, così come il colpo dell'ultima ora, Luka Jovic.