Confermate le indiscrezioni di calciomercato.com circa i nominativi dei tre calciatori del Milan esclusi dalla lista per la fase a gironi di Champions League: sono Conti, Castillejo e Pellegri. Per il resto, da segnalare la presenza nella lista B di Alessandro Plizzari (P), Sebastiano Desplanches (P), Andreas Jungdal (P), Luca Stanga (D), Salvatore Di Gesù (C), Giovanni Robotti (C), Andrea Capone (A).



Questo l'elenco al completo:



PORTIERI



Ciprian Tatarusanu, Mike Maignan.



DIFENSORI



Davide Calabria, Fodé Ballo-Touré, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia.



CENTROCAMPISTI



Ismael Bennacer, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Rade Krunic, Tiemoue Bakayoko, Alexis Saelemaekers, Franck Kessie.



ATTACCANTI



Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Rafael Leao, Daniel Maldini, Messias Junior.