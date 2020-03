La dirigenza del Milan ormai ha pochi dubbi sul futuro di Jack Bonaventura. La scelta al momento è quella di non rinnovare il suo contratto. La decisione non è di Paolo Maldini che lo terrebbe volentieri, ma più di Gazidis che ha altre idee per il Milan che verrà. L'agente del giocatore, Mino Raiola, è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione all'ex Atalanta.