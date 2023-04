Milan, le ultime da Milanello in vista del Napoli pic.twitter.com/MRwdPLv7tu — calciomercato.com (@cmdotcom) April 11, 2023

Ilsi è ritrovato questa mattina presso il centro sportivo dia Carnago per l'ultimo allenamento di rifinitura in vista della sfida che domani vedrà i rossoneri diaffrontare ilnella gara di andata dei quarti di finale diLeague che rappresenta un autentico derby italiano in salsa europea.Arrivano buone notizie dall'infermeria rossonera perché Pierre Kalulu, assente fino all'ultima sfida di campionato pareggiata contro l'Empoli è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo ed è a disposizione. Un solo assente, quindi, per Pioli, che non ha a disposizione l'infortunato Zlatan Ibrahimovic il quale, in ogni caso, non sarebbe stato utilizzabile in quanto non inserito nella lista Champions.Ecco le immagini dell'allenamento con le foto e i video del nostro inviato Daniele Longo.