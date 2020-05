Lo fa nel modo più sintetico,Il criterio è ampio e per questo si apre a un’ampia discussione. C’è un solo paletto: il giocatore selezionato deve aver giocato almeno due campionati nella stessa squadra.che in questi venti anni è statoRicordando che l’unico paletto nella composizione della squadra è dato dagli anni di presenza nel club (ne occorre più di uno per essere selezionato),. Nessuno come lui e non solo nel Milan.Questa è la nostra formazione:Primo dubbio: il portiere.perché è stato il numero 1 del periodo d’oro rossonero. Otto stagioni chiuse con una bacheca straricca. Gigio paga il declassamento del Milan attuale.Probabilmente Billy ha dato il meglio di sé prima del 2000, ma la sua incredibile esperienza, la sua capacità di leggere ogni situazione scabrosa nella propria area e dintorni lo ha reso importante anche nelle prime sette stagioni del nuovo Millennio e in quello stesso periodo ha vinto moltissimo (comprese due Champions), assai più di Thiago Silva.non può mancare in questa squadra. Gattuso è fra gli 11 perché deve correre per tutti, ci vuole uno così., a lui la maglia col 10ha portato il Milan oltre l’immaginabile. Sheva ha vinto il Pallone d’Oro,Come scelta tattica il rombo, prima dell’albero di Natale, è stato il modulo che ha portato il Milan di Ancelotti in cima all’Europa e al mondo.e se vogliamo anche Ronaldo il fenomeno (una stagione e mezzo in rossonero). Ma questo è il Milan, qui i fenomeni sono (erano...) di casa.