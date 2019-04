Ieri il Milan è stato deferito alla Camera Arbitrale della UEFA (decisione presa dalla Camera di Investigazione del Club Financial Control Body della stessa UEFA, n.d.r.), “poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018. Il club, anche attraverso le parole di Maldini , è tranquillo: una sanzione arriverà ma il Milan e, in particolare, il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club meneghino, stanno lavorando affinché la UEFA dia la giusta considerazione e il giusto peso alla mancanza di responsabilità diretta nella gestione passata.Il Milan potrebbe andare incontro a delle sanzioni economiche, ma è convinto di avere le carte in regola per vincereche prevede l'obbligo di pareggio di bilancio al 2021 (pena l'esclusione per un anno dalle competizioni), una multa di 12 milioni di euro e la limitazione a 21 giocatori della lista Uefa.E sul mercato? Leonardo dovrà ingegnarsi molto per costruire una squadra da Champions ma rispettando i paletti imposti da Nyon. Il dirigente brasiliano potrebbe trovarsi costretto a sacrificare qualche big in grado di generare una netta plusvalenza. Questo perchè l'eventuale cifra incassata potrebbe essere rimessa in circolo senza alcun problema.Quattro sono i giocatori ritenuti assolutamente incedibili tra le file rossonere:I quattro big della rosa sono quelli, naturalmente,più ambiti ma servirebbero delle offerte veramente folli per far vacillare i Singer. Anzi, l'intenzione è quella di lavorare ad ampio raggio per permettersi la conferma di quella che viene considerata la colonna vertebrale del Milan futuro.Assolutamente cedibili anche i varHanno qualche richiesta sia Musacchio che Ricardo Rodriguez ma il loro futuro potrebbe essere legato alla conferma di Gattuso. Da valutare attentamente le situazioni di Conti e Calabria, l'idea sarebbe quella di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Un discorso a parte lo merita: fondamentale per il rapporto simbiotico instaurato con i tifosi e per la grande capacità di essere una risorsa anche a partita in corso.