Sono giorni di grande ansia in casa Milan per le possibili sanzioni che arriveranno dalla Uefa per le violazioni del fair play finanziario. I possibili accordi per il Settlement Agreement porteranno una multa, limitazioni al mercato, obbligo di break-even in due anni, liste Uefa ridotte e un monte ingaggi limitato. Sanzioni importanti che condizioneranno tante delle scelte future del club, ma esiste anche un'eventualità più grave e pesante.



Secondo il Corriere dello Sport, la Uefa dopo aver negato il voluntary agreement a dicembre, potrebbe non concedere nemmeno il settlement agreement. L'incertezza sulla solidità economica di Yonghong Li e sulla continuità aziendale (nonostante le lettere firmate da Elliott) visto il rifinanziamento bloccato potrebbero spingere la Uefa a portare il caso del Milan davanti alla Camera Giudicante (Adjudicatory Chamber). E in questo caso le sanzioni potrebbero essere ancora più pesanti.