Il cambio di propriet da Elliott a RedBird sta agitando il mondo Milan e paralizzando anche il mercato con l'area sport che aspetta ancora di conoscere il proprio futuro. Per questo, secondo il Corriere della Sera, molti club d'Europa si stanno muovendo fra le righe alla ricerca del colpo in tempi brevi che possa prendere in contropiede la società rossonera e fra i nomi più gettonati c'è inevitabilmente, quello di Rafael Leao che ha attirato l'attenzione su di sé delle big d'Europa.