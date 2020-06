Il Milan, secondo rumours spagnoli, sarebbe sulle tracce del giapponese Takefusa Kubo, esterno di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Mallorca. Secondo quanto risulta a calciomercato.com vi è un problema di fondo: il Real vorrebbe cedere il giocatore solo in prestito mentre il Milan non intende valorizzare giocatori che non sono di proprietà.