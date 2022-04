Dopo il ko nel derby che ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia, i rossoneri sono già al lavoro con la testa proiettata alla prossima sfida di campionato in programma domenica sera contro la Lazio. In campionato il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, non perde da metà gennaio con lo Spezia e sa che non può permettersi passi falsi se vuole rimanere in testa fino alla fine (aspettando la gara dell'Inter da recuperare).



I SINGOLI - Nell'allenamento di oggi Zlatan Ibrahimovic ha svolto lavoro individuale ed è uno degli osservati speciali dello staff medico in vista del posticipo di domenica sera. In dubbio anche la disponibilità di Ante Rebic, che dopo il problema nell'intervallo del derby ha svolto personalizzato in campo. Migliorano le condizioni di Alessio Romagnoli, che dovrebbe essere convocato per la sfida contro quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.