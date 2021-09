Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per iniziare a prepare la sfida di domenica prossima contro la Juventus. I giocatori che sono stati utilizzati ieri sera nella gara di Champions League hanno svolto una seduta di scarico. Regolarmente in gruppo Mike Maignan: smaltita pienamente la confusione subita a fine primo tempo contro il Liverpool.



IBRA IN DUBBIO- Zlatan Ibrahimovic ha svolto un lavoro personalizzato per cercare di smaltire l’infiammazione al tendine d’Achille. Le condizioni dello svedese verranno analizzate giorno dopo giorno, al momento la sua presenza per il big match contro la Juventus è in forte dubbio.