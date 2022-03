Dopo il derby di Coppa Italia di due giorni fa, il Milan ha voltato pagina ed è proiettata al big match di campionato contro il Napoli. I rossoneri stanno preparando la gara in programma domenica sera, per la quale Pioli dovrà sciogliere il dubbio legato alla presenza di Alessio Romagnoli: dopo aver escluso eventuali lesioni, oggi il difensore si è allenato a parte insieme a Zlatan Ibrahimovic svolgendo lavoro personalizzato in palestra. Se l'ex Roma non dovesse recuperare in tempo, l'allenatore è pronto a lanciare dal primo minuto Pierre Kalulu.