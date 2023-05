Una delle partite più delicate della stagione di Serie A, a pochi giorni da un impegno Champions storico. Il Milan aprirà i cinque giorni di fuoco sabato pomeriggio, nell'anticipo contro la Lazio. Un incontro determinante per la top 4 in campionato, ora più lontana dopo il pareggio con la Cremonese. Gli ultimi precedenti a San Siro contro i biancocelesti (tre vittorie di fila) incoraggiano comunque la squadra di Pioli: il segno «1» è favorito a 1,94, con il 50% delle scommesse dalla sua parte, contro il 4,06 dei biancocelesti, che però in classifica sono avanti di sei punti. Il 23% delle giocate è andato proprio sulla squadra di Sarri, tornata a vincere contro il Sassuolo, mentre il pareggio pagherebbe 3,40 (27%). Nel 4-0 biancoceleste dello scorso gennaio i grandi protagonisti furono Zaccagni e Luis Alberto, entrambi autori di un assist e un gol: la rete dell'esterno stavolta vale 5,50, mentre per lo spagnolo si sale a 6,00. Per la firma di Immobile, assente all'andata, l'offerta scende invece a 3,10. Pioli dovrebbe riportare in campo la maggior parte dei titolari e dunque sul tabellone dei marcatori la prima scelta è Giroud a 2,80, con Leao al suo fianco a 3,15 Nell'inseguimento ai primi quattro posti in campionato, intanto, la strada del Milan si è fatta più in salita: l'obiettivo dei rossoneri vale ora 1,78, con la Lazio che al momento si è involata a 1,15.