Stefano Pioli ritrova la Lazio a San Siro nella 34ˆ giornata di Serie A, e il suo Milan è chiamato a riscattare un momento tutt’altro che esaltante in campionato. I rossoneri sono reduci dal doppio pareggio contro Roma e Cremonese e hanno totalizzato solamente 7 punti nelle ultime cinque gare, scendendo al sesto posto a -2 dall’Inter e ritrovandosi attualmente fuori dalla zona Champions. Gli ormai ex campioni d’Italia saranno chiamati a rispondere al clamoroso 4-0 subito all’Olimpico all’andata, contro un'avversaria ancora più in forma rispetto a quella sera. I betting analyst, tuttavia, vedono il Milan favorito: la vittoria degli uomini di Pioli si gioca a 1,95, contro il trionfo biancoceleste a 4,20. Nel mezzo il pareggio, a quota 3,40. I padroni di casa, in questa stagione, hanno sempre trovato la via della rete a San Siro, tranne nello 0-0 contro l’Empoli dello scorso 7 aprile. Pur non avendo avuto una difesa impenetrabile durante il corso dell’anno, complice anche il lungo stop di Maignan, nelle ultime sei giornate sono solo tre i gol subiti dai rossoneri. Su 888sport prevale quindi il segno No Goal a 1,73, contro il Goal a 2,06. Alto l'Over a 2,33, mentre l'Under si gioca a 1,61. Rimanendo in zona gol, il Milan ha bisogno di ritrovare lucidità e si affida ai suoi bomber Rafael Leao e Olivier Giroud, appaiati sulla lavagna dei bookie a quota 3,10. Nella squadra di Sarri, è Ciro Immobile il bomber più atteso, e un sigillo del capitano biancoceleste si gioca a 3,90. In grande forma anche Felipe Anderson, con 3 reti all’attivo nelle ultime quattro. Una marcatura del brasiliano è vista a 5.