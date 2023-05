Lazza, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo, mercoledì sera si è esibito al Palapartenope di Napoli. Il cantate, tifoso milanista, si è presentato sul palco vestito con i colori rossoneri, facendo sorgere spontaneo il coro "Chi non salta milanista è". La sua risposta non si è fatta attendere: "Mi fa piacere che siete qui di mercoledì, tanto non avete la Champions".