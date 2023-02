: probabilmente la sua migliore prestazione stagionale. Straordinario intervento su Lautaro al 5’, reattivo anche su Lukaku nei minuti di recupero.: non commette errori eclatanti però non è ancora il difensore sicuro ammirato nella scorsa stagione.: prova ad aiutare i compagni incitandoli e mettendo tutta la sua esperienza. Ma contro Lautaro perde il match su tutta la linea. Totalmente incapace di opporre una resistenza alla furia agonistica dell’argentino (dal 40’ st: da braccetto fa tanta fatica perché non ha le qualità per iniziare l’azione. (dal 25’ st: dominante sul gioco aereo, ottimo ingresso): conferma il momento negativo. Sbaglia tanto sia in fase di possesso che quando è chiamato a difendere. (dal 9’ st: confusionario e mai pericoloso in fase offensiva): trascorre un intero primo tempo a guardare gli avversari. Disastroso anche da mezzala. (dal 1’ st: prova a dare delle idee alla manovra ma incide poco): sempre in ritardo su Barella, è un momento negativo per il centrocampista nativo di Lodi. Molto giù anche sul piano fisico.: Pioli gli chiede intensità e pressing, richieste rimaste vane.: semplicemente irriconoscibile.: cestina una grande occasione da gol su un ottimo suggerimento di Leão. Poteva valere il pareggio.: non ha più lo strappo degli anni migliori. (dal 9’ st: inspiegabilmente escluso dall’undici titolare, dimostra di essere l’unico in grado di impensierire l’Inter): modulo cervellotico che aveva l’unico obiettivo di non prendere una imbarcata. Il Milan chiude il primo tempo senza mai tirare in porta e con il 26% di possesso palla.