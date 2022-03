Coppa Italia, Milan-Inter 0-0: coraggioso in un paio di uscite, specie nel secondo tempo su Lautaro. L’Inter non loprestazione perfetta del nazionale azzurro su Perisic. Chiusure sempre precise e puntuali al quale abbina una buona fase offensiva.( dal 38’ stun leone indomito pronto a mordere le caviglie di Dzeko e Lautaro. Perfetto in ogni intervento, preciso e attento come prima dell’infortunio.: provvidenziale quando toglie dalla testa di Dzeko il pallone dello 0-1. Costretto al cambio per un risentimento all’adduttore. (25’ stelegante nelle uscite palle al piede, non trema nemmeno nei momenti (rari) di pressione nerazzurra)ingaggia un altro duello molto interessante con Dumfries. Si applica con grande attenzione alla fase difensiva.: recupera diversi palloni. Non è ancora quel centrocampista devastante visto nella passata stagione ma qualche segnale di risveglio lo ha lanciato.: alza la pressione nel pressing, gioca sempre con ottime genitore e sicurezza nei propri mezzi. Prova senza sbavature.: fa tutto bene fino al momento decisivo: che sia la conclusione o il cross, i risultati sono modesti. (dal 21’ st: non ha gli strappi del belga ma una gestione del pallone più lucida): il lavoro oscuro che fa su Brozovic è prezioso. Ha due palloni interessanti per incidere ma manca in qualità. (: regala un po’ di brio nel finale con la sua velocità): semina il panico tra de Vrij e Dumfries con le sue accelerazioni. Il più in palla dei suoi, manca di concretezza in un paio di circostanze con delle concisioni imprecise. (dal 21’ st: momento preoccupante per l’attaccante croato che sbaglia tutte le scelte, anche quelle più elementari): a volte troppo lento è macchinoso. Si fa notare per l’episodio dubbio in area di rigore con Skriniar.prepara bene la partita dal punto di vista tattico andando ad attaccare l’Inter molto alto.