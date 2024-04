Thiaw e Bennacer: le scelte di Pioli per Milan-Roma

Daniele Longo, inviato a Milanello

un' ora fa

4

Pioggia e vento forte a Milanello non hanno fermato la preparazione del Milan in vista della delicata sfida di andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Thiaw si è allenato anche oggi in gruppo, assenti solo Pobega (ha lavorato in palestra) e Kalulu.



DUBBIO IN DIFESA - Maignan vuole proseguire l'ottimo momento di forma anche in Europa: davanti al portiere francese sicuri del posto Calabria, Gabbia e Theo Hernandez. Pioli non ha ancora sciolto il ballottaggio tra Thiaw e Kjaer, ma il difensore tedesco è nettamente favorito.



CHUKWUEZE IN PANCHINA - Bennacer ha mostrato un'ottima condizione anche nella seduta di allenamento di questa mattina e sarà titolare al fianco di Reijnders. Chukwueze partirà invece dalla panchina perché Pioli è orientato a confermare Loftus-Cheek sulla trequarti con Pulisic e Leao a dar manforte a Giroud.