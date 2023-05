Arrivano ulteriori rassicurazioni, in attesa di valutare bene le condizioni di Rafael Leao, nel post partita di Milan-Lazio. Il numero 17 rossonero, sostituito per un problema all'inguine dopo dieci minuti, ha risposto ad una domanda del collega Claudio Raimondi di Mediaset: "Sto bene", per poi aggiungere "Nada de grave", niente di grave. Sono previste ulteriori novità nelle prossime ore.