Crescono le speranze per il. Dopo aver svolto il provino in solitaria aAccolto da una folla di tifosi rossoneri, il rossonero è apparso in buona condizione. Ora pranzerà con la squadra e parteciperà alla riunione tecnica che si terrà nel pomeriggio, alle 17.- Il portoghese dovrebbero quindi esseree andare innella sfida di stasera, valida perLeao ha svolto questa mattina, a Milanello, il provino decisivo. Già ieri l'ex Lille non ha sentito, oggi ha continuato lo stesso lavoro, cercando di ascoltare le risposte del proprio corpo. Ci sarà unovvio tra Pioli e Leao con l'intenzione di- Rafa è arrivatoe ha iniziato l'allenamento solitario. Nulla è però ancora deciso e, anzi,Alla vigilia, il tecnico aveva presentato così la sua situazione: "Ha lavorato sul dritto, deciderò cosa fare mercoledì. Se lo convoco ovviamente potrà giocare. Se sta bene sarà convocato, altrimenti nulla. Se il test di mercoledì è pulito può giocare. Se non è pulito non può giocare né dall'inizio né dalla fine".- Leao è alle prese con unarimediata nella sfida di sabato contro la Lazio. Quando non è stato presente, il Milan ha ottenuto una sola vittoria in otto gare.