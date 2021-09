Rafael Leão, nell’ultima recita di San Siro contro la Lazio, ha confermato quello che si era visto, a corrente alternata, nelle sue prime due stagioni al Milan: è uno spaccapartite, capace di eludere con le sue giocate le difese avversarie. StefanoRafa è carico a pallettoni, forte di un inizio di stagione straripante sotto ogni punto di vista: tecnico, mentale e tattico.grazie al suo gioco aggressivo in fase di ricezione, rapido e decisamente organizzato. Uno spartito tattico che può esaltare le caratteristiche tecniche e fisiche di Leão, sempre abile a saltare l’uomo quando è libero di muoversi su tutto il fronte d’attacco. Ci crede Pioli e ci crede tutto il Milan che in estate ha saputo resistere alla tentazione di vendere il talento portoghese.. Il club tedesco aveva chiesto informazioni dirette sia all’agente Jorge Mendes che a Maldini e Massara. La fiducia confermatagli dalla società è un altro fatto che può aiutare Rafa ad alzare definitivamente il livello della concentrazione e della preparazione alla partita. Le qualità tecniche, d’altronde, sono talmente evidenti che vanno solo sfruttate su più partite consecutive piuttosto che a momenti. Leão ora sembra più maturo, ci sono tutte le condizioni per disputare una stagione importante. A partire da domani, in uno dei teatri più affascinanti de mondo come lo è Anfield.