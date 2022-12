Ai Mondiali non è tra i titolari del Portogallo, eppure Rafael Leao sta continuando a far parlare di se. Dentro e fuori dal campo. L'ex Lille non ha ancora rinnovato col Milan, e secondo il Mundo Deportivo anche il Manchester United lo starebbe monitorando con attenzione oltre al Chelsea. Per i Red Devils l'esterno rossonero sarebbe una alternativa all'olandese Gakpo, anch'esso nel mirino.